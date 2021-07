Hamilton oder Verstappen: Wer ist schuld am Crash des Jahres?

Klar ist, dass kein Formel-1-Fahrer bei 290 Stundenkilometern im achten Gang absichtlich einen Crash herbeiführt, denn genauso gut hätte auch Hamilton abfliegen können. Vielleicht hat der siebenfache Weltmeister die Strafe verdient. Doch war sie zu gering? Ein Crash darf nicht an seinen Folgen gemessen werden. Dass Verstappen derart abflog und mit 51g in die Reifenstapel krachte, war auch großes Pech.

Klar ist aber auch, dass es Red Bull in der Hand gehabt hätte, Hamiltons Sieg zu verhindern. Doch Sergio Pérez war keine Hilfe. Der Mexikaner schmiss sein Auto schon im Sprintrennen am Samstag weg und fuhr am Sonntag im Niemandsland hinterher.