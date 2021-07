Aufregung nach Verstappen-Crash: "Es hieß Sieg oder Tod für Hamilton"

"Nie macht nur einer zu 100 Prozent allein einen Fehler, es gehören immer zwei dazu", befand Hamilton. "Ich denke nicht, von meinem jetzigen Verständnis aus, dass ich in der Position bin, mich entschuldigen zu müssen." Der Rekordweltmeister sieht die Kollision auch als "Erinnerung an die Gefahren in diesem Sport." Das schrieb der Mercedes-Pilot in den Sozialen Medien. "Ich sende meine besten Wünsche an Max, der ein unglaublicher Wettkämpfer ist. Ich bin froh zu hören, dass es ihm gut geht", schrieb Hamilton (36) weiter.