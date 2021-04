Ein MotoGP-Neuling mit dem Blitzstart

Seinen dritten Platz widmete Martín dem vor wenigen Wochen verstorbenen Fausto Gresini, in dessen Team er einst Moto3-Weltmeister wurde: „Fausto hat an mich geglaubt, als ich am Boden war und keine Chance sah, überhaupt mit dem Rennsport weiterzumachen. Ich vermisse ihn sehr.“

Der Spanier Martín hätte gerne noch mehr gelernt aus dem Rennen. „Das Wichtigste für mich war es, einfach Runden zu drehen und Erfahrung zu sammeln. Ein bisschen schade war es schon, weil ich nicht die Dinge lernen konnte, die ich lernen wollte. Als ich gegen Ende hinter Fabio und am Schluss hinter Johann lag, konnte ich ein bisschen mehr lernen.“

Jorge Martín startete von 2012 bis 2014 im Rookies Cup von Red Bull. Seine erste Saison schloss er als Zwölfter ab, 2013 wurde er Zweiter, 2014 gewann er die Meisterschaft souverän vor Joan Mir, der sich im Vorjahr in Abwesenheit von Marc Márquez zum Weltmeister in der MotoGP kürte. Es folgten zwei Jahre im KTM-Werksteam in der Moto2 an der Seite von Brad Binder, der in der Vorsaison in Brünn seinen Premierensieg in der Königsklasse feiern konnte. Aktuell stellen die Piloten von Pramac-Ducati, Zarco und Martin, das Werksteam mit Jack Miller und Francesco Bagnaia sogar etwas in den Schatten.