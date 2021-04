Leben auf der Überholspur: Die schnellsten Sportler der Welt

Citius, altius, fortius – schneller, höher, stärker. Das ist das Motto der Olympischen Spiele, die Essenz in den meisten Sportarten. Vor allem im Motorsport dreht es sich um „schneller“.

Kaum zu bremsen zu sein, scheint derzeit die Motorrad-Königsklasse MotoGP. Dort wurden die zehn schnellsten je gefahrenen Geschwindigkeiten in den vergangenen fünf Jahren erreicht. Rekordhalter ist seit wenigen Tagen Johann Zarco. Mit 362,4 km/h wurde der Franzose auf dem Losail International Circuit in Katar gemessen, geschützt nur durch seine Lederkombi, Helm, Stiefel und Handschuhe. Am Sonntag (19 Uhr MESZ) werden die Piloten beim zweiten Grand Prix in Katar wieder Top-Speeds jenseits der 350 km/h erreichen.