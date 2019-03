217,590 km/h - Nici Schmidhofer rast in die Geschichtsbücher

Dass Nicole Schmidhofer die Geschwindigkeit liebt, ist im Skiweltcup hinlänglich bekannt. Nicht umsonst hat sich die Steirerin in diesem Winter die kleine Kristallkugel im Abfahrtsweltcup gesichert. Aber offensichtlich geht's die 30-Jährige gerne noch rasanter an, wie sie nun bei den Speedski-Rennen in Vars ( Frankreich) eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Bei ihrem ersten Ausflug in die Speedski-Szene sorgte Schmidhofer gleich für Schlagzeilen und einen neuen österreichischen Rekord. 217,590 km/h - mit dieser Geschwindigkeit wurde die Super-G-Weltmeisterin von 2017 am Samstag in Vars geblitzt. Das ist eine beeindruckende Bestmarke, nachdem Schmidhofer am Freitag noch knapp an der 200-km/h-Barriere gescheitert war.

Damit es die beste Abfahrerin der Gegenwart auch im Speedski zur Nummer eins der Welt schafft, braucht es freilich noch Training - und wahrscheinlich noch steilere Hänge. Die aktuelle Bestmarke der Italienerinin Valentina Greggio liegt bei 247 km/h.