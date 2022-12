"In den richtigen Händen": Gerhard Berger verkauft Rennserie DTM

Die Rennsportserie DTM fährt unter der Schirmherrschaft des ADAC in die Zukunft. Der deutsche Verkehrsclub teilte am Freitag mit, die Markenrechte der Traditionsrennserie erworben zu haben. Bereits zuletzt war bekannt geworden, dass DTM-Boss Gerhard Berger das Deutsche Tourenwagen Masters veräußern wolle. Der frühere Formel-1-Fahrer hatte die Dachorganisation ITR GmbH in dieser Woche offiziell aufgelöst, laut Branchenportalen aus finanziellen Gründen.

"Für die riesige DTM-Fangemeinde ist das eine gute Nachricht", erklärte Berger in einer Aussendung. "Ich bin fest davon überzeugt, dass die Marke beim ADAC in den richtigen Händen ist: Dort ist das nötige Know-how vorhanden, um allen Motorsportfans künftig ein einzigartiges Erlebnis zu bieten."