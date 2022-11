Motorsport: DTM-Zweiter Auer verlängert mit Mercedes

Er hatte es nach dem Saisonfinish, bei dem er den Titel im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) nur knapp verpasst hatte, schon signalisiert: Lucas Auer hat seinen Vertrag mit Mercedes-AMG verlängert, wie bei der "Night of the Stars" in Barcelona verkündet wurde. Der 28-jährige Tiroler plant auch Engagements abseits der DTM.

"Um über Details zu sprechen, ist es noch zu früh. Denn da sind noch finale Entscheidungen offen. Man kann aber davon ausgehen, dass man mich wieder in der DTM sehen wird", meinte der 28-jährige Tiroler und fügte hinzu, "und auch Engagements in anderen Serien sind geplant. Das könnten dann in der kommenden Saison schon gut und gerne rund 20 Rennen werden".