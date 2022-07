Haas-Teamchef Günther Steiner: Der fluchende Star der Formel 1

Für Haas ist die impulsive und authentische Art des Teamchefs Fluch und Segen. Der Rennstall, dessen Autos in den vergangenen Jahren oft nur dann im Bild waren, wenn sie überrundet wurden, bleibt auch dank Steiner Gesprächsthema. Die eine oder andere Äußerung hat ihn zuletzt aber auch in Erklärungsnot gebracht. Vor allem bei Wortmeldungen zu seinem namhaften Piloten Mick Schumacher. Der Sohn des siebenfachen Weltmeisters aus Deutschland war nach schwachem Saisonbeginn in die Kritik geraten. Als der Teamchef sich nicht immer schützend vor seinen fehleranfälligen Fahrer gestellt hatte, sahen viele Schumachers Karriere in Gefahr.

Kontroverse um Schumacher

Die scheint nun vorerst gebannt, nachdem der 23-Jährige zuletzt zweimal in die Punkteränge gefahren war (Achter in Silverstone, Sechster in Spielberg). Steiner fühlt sich bestätigt: „Wir haben auf das Ziel hingearbeitet, dass Mick erfolgreich wird und schnell fährt. Das haben wir erreicht“, sagt er und fügt genüsslich in Richtung so mancher (deutscher) Medien hinzu: „So unsicher, wie ihr alle geglaubt habt, war Mick nicht.“ Die einzige Folge aus der Kontroverse: Einem Bezahlsender gibt Steiner vorerst kein Interview mehr.