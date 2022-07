Ferrari-Star Leclerc schnappt sich vor Verstappen die Poleposition

Der Aufwärtstrend von Ferrari in der Formel-1-Weltmeisterschaft hält an. Zwei Wochen nach dem Sieg in Spielberg war Charles Leclerc auch beim Qualifying für den Großen Preis von Frankreich (Sonntag, 15 Uhr/live ServusTV, Sky Sport) nicht zu schlagen. Der Monegasse sicherte sich die Poleposition vor Max Verstappen und hat damit beste Chancen, im Rennen den Rückstand auf den WM-Führenden weiter zu verkürzen.

"Wir müssen es morgen vollenden", sagte Leclerc nach dem heißen Arbeitstag am Samstag und fügte an: "Ohne Carlos wäre es deutlich schwieriger geworden."