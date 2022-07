Formel-1-Pilot Ocon: "Ich bin nicht hier, um nur mitzufahren"

Zuletzt absolvierte Esteban Ocon seinen 100. Grand Prix in der Formel 1. Im Mittelpunkt steht der 25-Jährige aber erst an diesem Wochenende. Der Franzose fährt mit seinem französischen Alpine Team beim Grand Prix von Frankreich am Sonntag (15 Uhr/live ServusTV, Sky). Zuvor sprach er mit dem KURIER über ...

... sein Heimrennen: "Es ist sehr speziell. Es gibt erstmals eine Haupttribüne, die meinen Namen trägt. Das Wochenende wird sehr stressig für mich sein."

... 100 Rennen: "Das fühlt sich gut an und es ist emotional, wie schnell die Zeit verfliegt. Wenn ich denke, wo ich begonnen habe und wo wir jetzt stehen. Wir haben uns so sehr verbessert."

... die Höhepunkte: "Da war natürlich mein erster Grand Prix, den vergisst man nie. Dann der Startplatz in den Top 3 im Regen von Monza, das Podium 2020 und der Sieg 2021 in Ungarn."