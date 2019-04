Formel E: Gezielte Stromschläge, die unter die Haut gehen

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft trennen an manchen Tagen nur ein paar Schritte. Dort, wo Weltgeschichte in Form von Napoleon Bonaparte begraben liegt, saust keine hundert Meter entfernt die Zukunft mit bis zu 280 Kilometer pro Stunde vorbei.

Beim ePrix von Paris rund um den Invalidendom zeigt sich die vollelektrische Formel E in ihrer ganzen Pracht. Dafür gibt es gute Gründe. Historisch gesehen wurde die Formel E in der französischen Hauptstadt überhaupt erst erdacht. Es war vor acht Jahren in einem Pariser Nobelrestaurant , als der ehemalige EU-Politiker Alejandro Agag, dessen spanischer Landsmann und Geschäftspartner Alberto Longo sowie Jean Todt, der Präsident des Weltautomobilverbandes FIA, die Idee einer vollelektrischen Rennserie skizzierten. Auf einer Serviette, die heute in dem Lokal eingerahmt zu bestaunen ist, ließ sich Agag schriftlich den Chefposten zusichern, sollte die Formel E je Realität werden.