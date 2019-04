Formel E: Niederländer Frijns gewinnt Rennen in Paris

Der Niederländer Robin Frijns hat am Samstag das Formel-E-Rennen in Paris gewonnen. Mit dem Sieg in einem chaotischen Regenrennen vor Andre Lotterer (GER) und Daniel Abt (GER) übernahm Virgin-Fahrer Frijns mit 81 Punkten auch die Meisterschafts-Führung vor Lotterer (80).

Frijns ist im achten Saisonrennen der Formel E der achte verschiedene Sieger.