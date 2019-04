Pascal Wehrlein: „Es gibt keinen Platz für Fehler“

... den Reiz der Formel E – verglichen mit anderen Rennserien „Das Gefühl in einem Formel-1-Auto ist am krassesten. Dafür ist dort die Unausgeglichenheit des Feldes ein Problem. Es gibt einfach zu viel Zeitunterschied zwischen den wenigen Topteams und dem Mittelfeld. Das Gute an der Formel E ist, dass es viele Einheitsbauteile gibt, die Meisterschaft bleibt dadurch möglichst fair. Es ist nicht der Hersteller vorne, der das größte Budget hat. Verglichen mit der DTM macht mir die Formel E viel mehr Spaß. Ich bevorzuge generell immer Formel-Autos.“

... den Faktor Pilot „Die Rennstrecken in der Formel E sind anspruchsvoller für den Fahrer als zum Beispiel in der DTM. Es gibt im wahrsten Wortsinn einfach keinen Platz für Fehler. Die Erfahrung spielt daher sicher eine entscheidende Rolle. Das Qualifying ist ein Extrem-Beispiel: Im Kampf um die Poleposition hast du genau eine schnelle Runde zur Verfügung. Da entscheidet oft nicht, wer das schnellste Auto hat, sondern welcher Fahrer in diesem Moment den besten Job erledigt.“