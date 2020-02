Formel 1: Zwei Verstappen-Dreher und eine Überraschung

Eigentlich ist der Pole Robert Kubica schon in Formel-1-Pension. Für Alfa Romeo darf der 35-Jährige aus Krakau aber noch Testrunden absolvieren. Und das tat er am ersten Tag der zweiten Testwoche in Montmelo ganz vorzüglich.

Kubica erzielte am Mittwoch überraschend die Tagesbestzeit und lag am Ende 0,405 Sekunden vor Max Verstappen im Red Bull und 0,486 vor Sergio Perez im Racing Point.

Ruhe bei Mercedes

Das Weltmeisterteam Mercedes begnügte sich mit den Plätzen sieben durch Lewis Hamilton (0,620) und neun durch Valtteri Bottas (1,158).