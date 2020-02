Angst vor Coronavirus: Start die Formel-1-Saison erst im Mai?

Schlechte Nachrichten für alle Motorsport-Fans: Die Formel-1-Saison könnte statt Mitte März erst Anfang Mai beginnen. Das ursprünglich für den 19. April angesetzte Rennen in China wurde wegen des Coronavirus bereits abgesagt, weitere Absagen könnten laut Informationen des deutschen Magazins Spiegel folgen.

Die neue Formel-1-Rennstrecke in Hanoi ist zwar fertig, teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. Die Premiere der Motorsport-Serie auf dem 5,607 km langen Kurs in Vietnam ist am 5. April vorgesehen, doch wegen der Ausbreitung des Virus halten sich jedoch Zweifel, ob der dritte Grand Prix des Jahres stattfinden kann. Die Organisatoren in Vietnam hatten jedoch vor Kurzem geäußert, dass sie weiter an der Austragung festhalten. Hanoi liegt nur rund 150 km von der Grenze zu China entfernt.

Jedoch lässt das Land derzeit niemanden mehr aus betroffenen Regionen einreisen. Von diesem Einreiseverbot betroffen wären die italienischen Teams Ferrari und Alpha Tauri sowie der Reifenhersteller Pirelli oder aber die aus Japan kommende Honda-Crew.