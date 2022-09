Formel 1: Tsunoda bleibt auch 2023 bei Alpha Tauri

Scuderia Alpha Tauri gab bekannt, dass Yuki Tsunoda nach seinen ersten zwei erfolgreichen Jahren in der Formel 1 für die Saison 2023 im Team bleiben wird. Der Japaner, der bsilang bereits 38 F1-Rennwochenenden absolviertl hat bewies während seiner Rookie-Saison in der F1, dass er ein Versprechen ist. Nach einem Umzug in die Heimatstadt des Teams, Faenza, ist Tsunoda voll in das Team eingetaucht und arbeitet jeden Tag weiter hart, Schritt für Schritt, sowohl auf als auch neben der Strecke.