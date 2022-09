Eine Lawine an Strafen beim Formel-1-Grand-Prix in Monza

WM-Spitzenreiter Max Verstappen wird in der Startaufstellung zum Großen Preis von Italien in Monza strafversetzt. Im Red-Bull-Rennwagen des 24-jĂ€hrigen Formel-1-Titelverteidigers musste ein Teil der sogenannten Power Unit gewechselt werden. Weil bei drei erlaubten bereits das fĂŒnfte neue Element in dieser Saison zum Einsatz kommen wird, muss er fĂŒnf PlĂ€tze nach hinten, wie die Rennleitung nach dem ersten Freien Training am Freitag prĂ€zisierte.

Verstappens Teamkollege Sergio Perez wird zehn Startpositionen nach hinten rĂŒcken mĂŒssen, Carlos Sainz im Ferrari beim Heimrennen der Scuderia um 15 PlĂ€tze, ebenso wie Valtteri Bottas im Alfa Romeo.

Der fĂŒnfmalige Monza-Gewinner und siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton wird von ganz hinten loslegen. Da in seinem Mercedes gleich mehrere Teile gewechselt wurden, wird er an diesem Sonntag (15.00 Uhr/live ORF 1 und Sky) vom Ende des Feldes starten. Das gilt auch fĂŒr den japanischen Alpha-Tauri-Piloten Yuki Tsunoda.