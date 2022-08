Audi steigt 2026 in die Formel 1 ein

Der deutsche Automobilhersteller Audi wird 2026 in den Grand-Prix-Sport einsteigen. Das wurde am Freitagmorgen vor dem Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps bekannt gegeben.

Bereits am Donnerstagabend in Spa war durchgesickert, dass es am Freitagmorgen "Big News" geben könnte. Die gab es dann bei einer Pressekonferenz mit Formel-1-CEO Stefano Domenicali, FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem und Audi-CEO Markus Duesmann und Audi-CTO Oliver Hoffmann.

"Wir werden 2026 Formel-1-Rennen fahren", sagt Duesmann.Mit welchem Partner man einsteigen wird, das bleibt vorerst aber noch geheim. Eine mögliche Audi-Lackierung für das Formel-1-Auto 2026: überwiegend in Silbergrau, Rot und Schwarz.

Audi soll eine Mehrheit am Schweizer Sauber-Team übernehmen. Dass Audi in die Formel 1 einsteigen würde, hat sich seit Monaten abgezeichnet.Zuerst wurde mit McLaren verhandelt, den Kontakt hat Gerhard Berger hergestellt. Dann soll es auch Gespräche mit Williams und Aston Martin gegeben haben.

Die Formel 1 hatte Autoherstellern wie Audi den Einstieg schmackhaft gemacht. So sinkt die verschärfte Budgetobergrenze ab 2023 pro Rennstall weiter auf 135 Millionen Dollar im Jahr. Sie macht einen Einstieg finanziell planbarer.

Viel wichtiger noch: Die Rennserie hat einen Regelkompromiss geschaffen.

Ab 2026 sollen die Hybrid-Motoren mit 100 Prozent nachhaltigem Kraftstoff betrieben werden. Der Verbrenner im Aggregat soll nur noch 50 Prozent der Leistung beitragen, der Rest ist elektrisch. Das passt zur künftigen Ausrichtung der Auto-Branche. „Mit dem neuen Reglement ist für uns genau jetzt der richtige Zeitpunkt für den Einstieg. Denn die Formel 1 und Audi verfolgen beide eindeutige Nachhaltigkeitsziele“, erklärte Duesmann.