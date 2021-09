Formel 1: Alpha Tauri hält Fahrerduo Gasly und Tsunoda

Pierre Gasly und Yuki Tsunoda bilden auch in der kommenden Saison das Fahrerduo beim Formel-1-Team Alpha Tauri. Das gab das Schwesterteam von Red Bull am Dienstag vor dem Großen Preis von Italien bekannt. Der 25-jährige Franzose Gasly hatte das Rennen in Monza im vergangenen Jahr sensationell gewonnen, fährt seit 2017 in der Formel 1 und ist derzeit WM-Achter. Der Japaner Tsunoda (21) bestreitet seine Debütsaison, er liegt in der Gesamtwertung auf Rang 13.