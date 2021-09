Max Verstappen umjubelter Sieger bei seinem Heimrennen

Man soll vorsichtig sein mit Superlativen. Doch so eine Stimmung wie in Zandvoort erlebt die Formel 1 nicht oft. 75.000 Zuschauer, ganz in Orange gewandet, säumten die Rennstrecke in den Dünen direkt an der Nordsee, ein Drittel davon war mit Fahrrädern angereist. Sie feierten die Rückkehr der Formel 1 in die Niederlande nach 36 Jahren – und sie feierten die erhoffte Party.

1985 gewann Niki Lauda auf diesem Kurs den letzten Grand Prix seiner Karriere, 2021 triumphierte Max Verstappen bei seinem Heimrennen.