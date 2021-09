Valtteri Bottas verlässt das Formel-1-Team von Mercedes

Bei Alfa Romeo wird sich Bottas in einer neuen Rolle wiederfinden, nämlich in der des Team-Leaders. Mit seiner Erfahrung von neun Jahren in der Formel 1 und seinen Erfahrungen beim besten Team der Welt wird er die Schweizer nach vorne bringen. Der 32-Jährige hat in der Formel 1 noch gute Jahre vor sich. Der WM-Zug ist aber abgefahren.