Formel-1-Stars drohen mit Streik

So spektakulär der Grand Prix von Silverstone war, so gefährlich war er auch: Gleich bei vier Fahrern platzte bei Tempo 300 der linke Hinterreifen. Die fragilen Pirelli-Einheitsreifen waren auf der schnellen Strecke offensichtlich überfordert.

Das Rennen stand kurz vor dem Abbruch, bestätigte Rennleiter Charlie Whiting: „Es war ziemlich knapp davor, die roten Flaggen zu zeigen. Dieser Gedanke ging mir schon durch den Kopf.“ In diesem Fall wäre das Rennen mit halben Punkten in die Wertung genommen worden. Der Sieg wäre an Sebastian Vettel gegangen, der Red-Bull-Pilot hätte seinen Vorsprung in der WM ausbauen können. Doch der Grand Prix wurde fortgesetzt, Vettel fiel mit Getriebeschaden aus und Mercedes-Mann Nico Rosberg erbte den Sieg. Fernando Alonso (Dritter) verkürzte den Rückstand auf Vettel auf 21 Punkte.