Formel-1-Star Lewis Hamilton will nicht ohne Schmuck ins Cockpit

Laut Regelwerk ist das Tragen von Schmuck im Formel-1-Auto seit vielen Jahren aus Sicherheitsgründen verboten. Verstöße wurden aber bisher nie geahndet. „Ich trage den Schmuck seit 16 Jahren. War Sicherheit damals noch kein Problem?“, ätzte Hamilton in Miami. Der seit Jahresanfang amtierende Wittich hatte die Teams in Miami informiert, dass sie künftig in offiziellen Dokumenten versichern müssen, dass ihre Piloten weder Schmuck noch private, nicht feuerfeste Unterwäsche im Auto tragen.