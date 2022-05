Leclerc und Ferrari stehlen in Miami Weltmeister Verstappen die Show

Neue Strecke, neues Glück? Nach dem Debakel von Imola meldete sich Ferrari mit dem WM-Führenden Charles Leclerc in Miami eindrucksvoll zurück. Der Monegasse sicherte sich am Samstag die Poleposition für das Premierenrennen in Florida. Mit Carlos Sainz jr. auf Rang zwei machte die Scuderia ein ideales Qualifying perfekt.

Ein Fahrfehler in der letzten Runde kostete Max Verstappen die Chance auf den besten Startplatz. Der Weltmeister muss von Position drei ins Rennen gehen, setzt aber im Rennen auf den höheren Topspeed seines Red-Bull-Boliden.