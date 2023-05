Formel 1: Sergio Pérez holt sich die Poleposition in Miami

Zwei der reichsten Männer der Welt lassen sich das Spektakel in Miami nicht entgehen. Amazon-Gründer Jeff Bezos verfolgte am Samstag das Geschehen vom Kommandostand des McLaren-Teams aus mit Kopfhörern. Tesla-Chef Elon Musk plauderte entspannt in der Garage von Red Bull mit Mitarbeitern des Weltmeister-Teams.