Perez sagt Verstappen den Kampf an: "Ich arbeite auf den Titel hin"

Gemessen an ersten Plätzen in dieser Formel-1-Saison hat Sergio Perez gegenüber seinem Teamkollegen Max Verstappen die Nase vorne. Dank seines Erfolgs am Samstag im Sprint steht es im Red-Bull-Duell um den Titel drei zu zwei für den Mexikaner. Und laut Perez sollte auch er und nicht Verstappen die WM-Wertung anführen, was der Niederländer mit sechs Punkten Vorsprung tut. "Ich kämpfe darum", sagte der 33-Jährige in Hinblick auf seine WM-Chancen.

Klare Ansage

"Ich habe drei Kinder zu Hause und würde nicht um die Welt reisen, wenn ich nicht daran glauben würde, dass ich Weltmeister werden kann. Ich arbeite auf den Titel hin", sagte er nach seinem Sieg beim Großen Preis von Aserbaidschan am Sonntag in Baku. "Es gibt so viel, worüber man außerhalb des Autos reden kann, aber es ist wichtig, auf der Strecke zu liefern, und ich denke, ohne die Probleme, die wir im Qualifying in Melbourne hatten, sollten wir die Meisterschaft anführen."