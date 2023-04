Überraschung in Baku: Pérez hängt Red-Bull-Star Verstappen ab

Mit einer kleinen Überraschung endete das Formel-1-Rennen in Baku. Zwar war das Team von Red Bull, wie zu erwarten war, auf dem ultraschnellen Stadtkurs eine Klasse für sich. Doch war es nicht Max Verstappen, der das Tempo bestimmte.

Der Sieg in Aserbaidschan ging an seinen Teamkollegen Sergio Pérez, dem nach dem Erfolg im Sprintrennen am Samstag ein perfektes Wochenende gelang.