Sergio Pérez gewinnt den ersten Formel-1-Sprint in Baku

Nach dem Re-Start ging Pérez bald an Leclerc vorbei, der mit seinem Ferrari nicht mithalten konnte. Verstappen kam im Ferrari dem Monegassen immer näher, konnte am Ende aber nicht mehr attackieren. Dennoch bleibt der Niederländer in der Weltmeisterschaft klar in Führung.

Crash

Gleich gar nicht am Start war der Amerikaner Logan Sargeant. Der 22-jährige zerstörte sein Auto im Sprint-Shootout am Vormittag, der Williams konnte nicht rechtzeitig repariert werden.

Weiter geht es am Sonntag (13.00/live ORF1, Sky) mit dem Großen Preis von Aserbaidschan.