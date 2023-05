Mercedes-Teamchef Toto Wolff unterrichtet in Harvard

Toto Wolff ist Miteigentümer, Geschäftsführer und Teamchef von Mercedes in der Formel 1. Nun wurde der Wiener zum Executive Fellow an der Harvard Business School ernannt, wo er als Gastdozent neben Professor Anita Elberse tätig sein wird. In dieser Funktion wird Wolff seine in einer der wettbewerbsintensivsten Branchen der Welt gewonnenen Erkenntnisse über High-Performance-Führung, Organisationskultur und persönliche Effektivität mit den MBA-Studenten teilen, wie das Mercedes-Team in einer Aussendung bekanntgab.