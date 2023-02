Formel 1: Red Bull soll ab 2026 auf Ford abfahren

Der US-Autobauer Ford wird laut Medienberichten am Freitag bei der Team-Präsentation von Red Bull in New York eine Motorenpartnerschaft mit dem amtierenden Formel-1-Weltmeister ab 2026 bekannt geben. Italienische Medien hatten am Donnerstag nach einem offensichtlichen Embargobruch Einzelheiten bekannt gegeben. Die britische BBC berichtete, dass Ford einen Motor mitfinanzieren wird, der von Red Bull Powertrains am Hauptsitz in Milton Keynes entwickelt und hergestellt wird.

Es wird erwartet, dass auch Red Bulls Schwesterteam AlphaTauri Motoren mit Ford-Branding verwenden wird. "Wir äußern uns nicht zu Spekulationen", sagte ein Ford-Sprecher. Die Formel 1 wird ab 2026 eine neue Antriebseinheit haben, die zu 100 Prozent nachhaltige Kraftstoffe und eine größere elektrische Komponente verwendet.