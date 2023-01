Start in das Formel-1-Jahr 2023: So sieht der neue Haas aus

Das US-amerikanische Team von Haas startete am Dienstag in die Formel-1-Saison. Die Mannschaft von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen präsentierte die neue Lackierung für 2023. Überraschungen blieben aus, gehalten ist das Auto in den klassischen Haas-Farben der ersten Saison: Rot, Weiß und Schwarz. Nichts erinnert mehr an die Lackierung Rot-Weiß-Blau, die für den Russen Nikita Masepin und Hauptsponsor Uralkali standen.