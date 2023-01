Nach Horrorcrash: DTM-Ass Auer meldete sich aus dem Krankenhaus

Autorennfahrer Lucas Auer hat sich nach seinem schweren Unfall im Training für den 24-Stunden-Klassiker in Daytona am Samstag zuletzt mit positiven Nachrichten aus dem Krankenhaus gemeldet. Die Operation am Freitag sei "sehr gut" gelaufen, erklärte der Tiroler. "Um ehrlich zu sein: Mir geht es auch sehr gut." Auer hatte bei seinem Frontalcrash am Donnerstag mehrere Wirbelbrüche erlitten. Er befindet sich vorerst weiter in den USA.