Formel 1 in Monaco: Diese neue Regel soll für mehr Spannung sorgen

An der Spitze des Überhol-Rankings steht hingegen Zandvoort mit durchschnittlich 69 Überholvorgängen pro Rennen. Allerdings ist dieser Wert mit Vorsicht zu genießen: In der niederländischen Küstenstadt wurden seit 1984 lediglich fünf Grand Prix ausgetragen.

Verstappen erwartet härteren Kampf

Wie so oft wird auch in diesem Jahr das Qualifying am Samstag über den Sieg und die Podestplätze entscheiden. "Du spürst es, dass dein Herzschlag jedes Mal etwas höher ist auf der Qualifikationsrunde als auf einer anderen Strecke. Da ist viel Adrenalin", beschreibt Weltmeister Max Verstappen die Herausforderung.

Nach seinem Sieg in Imola erwartet der Red-Bull-Pilot im Fürstentum jedoch einen härteren Kampf: "Monaco wird ein bisschen härter, da es sich um einen Stadtkurs handelt. Es war in der Vergangenheit nicht unsere stärkste Strecke, aber wir haben mit dem Setup einen Schritt nach vorne gemacht."

Verstappen und Red Bull hoffen, wichtige Punkte auf McLaren und WM-Leader Oscar Piastri gutmachen zu können. Die McLaren-Piloten werden in Monaco mit einer Sonderlackierung an den Start gehen - eine Hommage an den McLaren M7A, das erste Siegerauto der Briten in der Formel 1 aus dem Jahr 1968.