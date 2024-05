Die unglaublichen Zahlen zum Formel-1-Rennen in Monaco

Kein Grand Prix zieht Motorsportliebhaber dermaßen in den Bann wie der Klassiker in Monte Carlo. Die Faszination des Formel-1-Rennens (Sonntag, 15 Uhr/live ORF1) im Fürstentum in Zahlen.

1 Rennfahrer hat sich die „Triple Crown“ des Motorsports gesichert. Graham Hill ist der einzige Pilot, der die drei Monumente gewinnen konnte: Den Formel-1-Grand-Prix in Monaco, die 24-Stunden von Le Mans sowie das Indy 500.