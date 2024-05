Formel-1-Star Leclerc und das Pech auf den Straßen seiner Heimatstadt

Neun der 20 aktuellen Piloten der Formel 1 residieren im Fürstentum Monaco – und natürlich gehören sie zu den rund 12.000 Millionären in der 39.000-Einwohner-Stadt. Dazu zählen Rekordweltmeister Lewis Hamilton , Max Verstappen und Lando Norris . Grund für die Wahl des Wohnortes ist die Sicherheit in Monaco verbunden mit der Diskretion für die Reichen. Vor allem aber sind es die Steuervorteile . Wer genug verdient, um in Monaco leben zu können, profitiert von der Befreiung von Einkommenssteuer und Grundsteuer.

Am späteren Nachmittag machte Leclerc ernst – und seine Leistung war beeindruckend. Mit den weichen Reifen stellte er in 1:11,278 die Tagesbestzeit auf. Und Lewis Hamilton war wieder vorne dabei. 0,188 Sekunden fehlten dem siebenfachen Weltmeister. Max Verstappen wurde hinter Fernando Alonso Dritter, Rückstand 0,535 Sekunden.

„Es sind die gleichen Straßen. Und jetzt sitze ich hier im Formel-1-Auto, das macht es ganz besonders speziell für mich“, sagte der Ferrari-Star. Die Strecke führt nur wenige Meter an seinem Zuhause vorbei, in Monaco ist der aktuelle Ferrari-Star für manche noch der ganz normale junge Bursche. Zuletzt traf er sich im Zentrum von Monaco mit ehemaligen Schulkollegen. „Ich bin heute natürlich in einer anderen Position als damals. Aber ich bin immer noch derselbe, und es ist wichtig, diese Leute um mich zu haben. Das hilft, auf dem Teppich zu bleiben.“ Es gebe nur ein paar Tausend Monegassen, aber er wisse, dass jeder einzelne davon hinter ihm stehe.

Doch so sehr Leclerc von Familie und Freunden unterstützt wird, so gut er die Straßen seiner Geburtsstadt kennt, so schlecht lief es für ihn bisher in den Rennen. Zweimal stand er in Monaco auf der Poleposition – und hatte damit den Sieg vor Augen auf einer Strecke, auf der Überholen kaum möglich ist. Doch nicht einmal auf das Podest hat er es bisher geschafft. „Ich war hier immer konkurrenzfähig“, sagt er. „Aber es ist auch immer etwas schief gegangen.“ 2021 hatte der Pole-Setter fast schon bizarres Pech. In der Aufwärmrunde meldete er einen Getriebeschaden und konnte gar nicht starten.

und konnte gar nicht starten. 2022 lag er im Rennen in Führung. Doch ein schlechtes Timing beim Boxenstopp brachte ihn um den Sieg. „Er hat mit der Strecke noch eine Rechnung offen“, sagte Ferraris Teamchef Frédéric Vasseur. „Wir wollen ihm helfen, dass das endet.“

Das ist Formel-1-Star Charles Leclerc Privat

Charles Leclerc wurde am 16. Oktober 1997 in Monte Carlo geboren. Sein Vater war ebenfalls Rennfahrer und fuhr u. a. in der Formel 3. Leclerc hat zwei Brüder. Der im Jahr 2015 nach einem Formel-1-Unfall verstorbene Jules Bianchi (FRA) war sein Freund und Patenonkel. 5 Siege

hat Charles Leclerc in der Formel 1 errungen. Der bisher letzte liegt aber schon lange zurück, es war am 10. Juli 2022 in Spielberg. Karriere

Nach vielen Jahren im Kart und in Formel-Serien schaffte es Leclerc 2018 mit dem Team Sauber in die Formel 1. Seit 2019 fährt er für Ferrari. Er hat 130 Rennen absolviert, 23-mal stand er auf der Poleposition.