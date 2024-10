Warum Formel-1-Star Max Verstappen wieder Zuversicht gewonnen hat

Nach schwierigen Monaten mit vielen Enttäuschungen geht Max Verstappen von einer Steigerung im Saisonendspurt aus. „Ja, ehrlich gesagt, glaube ich das“, antwortete der Niederländer in einem Interview des Fachportals Autosport auf die Frage, ob das Schlimmste für ihn und sein strauchelndes Red-Bull-Team überstanden sei. „Hoffentlich können wir von hier aus weiterhin gute Fortschritte machen“, sagte der 27-Jährige vor dem Formel-1-Rennen in zwei Wochen in Austin.