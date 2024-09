Piastri triumphiert in Baku, McLaren überflügelt Red Bull

Der 23-jährige Australier setzte sich am Sonntag in Baku nach einem spannenden Finish vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc und George Russell im Mercedes durch. McLaren übernahm damit die Führung in der Konstrukteurswertung von Red Bull Racing, weil Lando Norris vor WM-Rivale Max Verstappen als Vierter ins Ziel kam.

Sergio Perez im zweiten Red Bull verspielte einen Podestplatz in der vorletzten Runde, nachdem der Mexikaner mit Ferrari-Fahrer Carlos Sainz im Kampf um Platz drei gecrasht war.

Im WM-Rennen verkürzte Norris seinen Rückstand auf Verstappen um drei Zähler auf 59 Punkte. In der Teamwertung liegt McLaren sieben Rennen und drei Sprints vor dem Saisonende nun 20 Punkte vor dem Austro-Rennstall.