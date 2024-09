Wer während der langen Pause der Formel 1 Bauchweh haben wird

Mit fast schon beängstigender Überlegenheit gewann Lando Norris am Sonntag den Grand Prix in Singapur. WM-Leader Max Verstappen war mit seinem Red Bull chancenlos, Rang zwei war das Maximum für den Niederländer, dessen Vorsprung in der WM-Wertung der Formel 1 auf 52 Punkte geschrumpft ist. Vier Wochen dauert es nun bis zum nächsten Rennen in Austin/Texas. Wer darf mit einem guten Gefühl in die Pause gehen?