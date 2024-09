Sieg in Singapur: Formel-1-Star Norris deklassiert die Konkurrenz

Lando Norris hat in Singapur alles richtig gemacht. Der 24-Jährige dominierte mit seinem McLaren eindrucksvoll und holte den dritten Sieg seiner Karriere. WM-Leader Max Verstappen war völlig chancenlos gegen den Briten und musste sich mit Rang zwei begnügen. Ebenfalls auf das Podium durfte der zweite McLaren-Pilot Oscar Piastri.

Im Kampf um die WM-Krone hat es Lando Norris noch nicht in der eigenen Hand. Den Rückstand auf Verstappen verkürzte er auf 52 Punkte. Sofern der Brite alle sechs Rennen mit der schnellsten Runde gewinnt und auch die drei ausstehenden Sprints holt, würde Verstappen einen Punkt ins Ziel retten, sollte er immer Zweiter werden. Der McLaren ist derzeit jedenfalls das stärkste Auto, das Team hat sich auf Norris als Nummer 1 festgelegt. Red Bull und Verstappen haben viel Zeit zum Nachdenken bis zum nächsten Grand Prix in Austin/Texas am 20. Oktober.

In dem äußerst eintönigen Rennen kam es übrigens zu einer Premiere: Erstmals kam auf dem engen Stadtkurs in Singapur das Safety Car nicht zum Einsatz.