Formel-1-Streit um Schimpfwörter: Verstappen macht Lösungsvorschlag

Von Kristof Paksanszki

Wenn es nach FIA-Präsident Mohammed ben Sulayem geht, wird in der Formel 1 zu viel geflucht. Kurz vor dem Grand Prix in Singapur fordert der ehemalige Automobilrennfahrer die Formel-1-Piloten also dazu auf, weniger Schimpfwörter während den Rennen zu verwenden.