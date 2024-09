Wende bei McLaren: Stallorder zugunsten von Norris im WM-Kampf

"Nichts zum Nachteil des Teams"

In einem Gespräch mit Piastri hat dieser sich bereit erklärt seinen Teamkollegen den Vortritt zu lassen, solange der Brite noch eine realistische Chance hat, RedBull-Pilot Max Verstappen im Titelkampf einzuholen, so Stella. Szenen wie vergangene Woche in Monza soll es laut Stella "nicht mehr geben". "Wir müssen sicherstellen, dass alles, was auf der Strecke passiert, nicht zum Nachteil des Teams ist", so der 53-Jährige.