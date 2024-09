Ratlosigkeit bei Red Bull: "Das Auto ist ein Monster"

Bei Red Bull ist nun richtig Feuer am Dach. Erschreckend aus Sicht des Teams war nicht nur das schwache Auftreten beim Grand Prix von Italien , hilflos und mit stumpfen Waffen fuhren Max Verstappen (Rang 6) und Sergio Pérez (8.) hinterher. Es war vor allem die Ratlosigkeit in den Gesichtern der Verantwortlichen nach dem Rennen, die die Situation des Teams widerspiegelte.

Zu Beginn der Saison sah es danach aus, als würde Verstappen solo in Richtung WM-Titel Nummer 4 in der Formel 1 rasen. Doch die anfängliche Dominanz ist längst vorbei. McLaren und Ferrari sind an Red Bull vorbeigezogen. Sogar Mercedes war am Sonntag schneller.

„Alles war zu langsam“, sagte Max Verstappen nach dem Rennen in Monza. Eigentlich habe nichts funktioniert. „Strategie nicht, Pace generell natürlich nicht und die Pitstopps waren auch schlecht.“ Das Auto sei innerhalb von sechs Monaten schlicht und einfach „unfahrbar“ geworden. „Wir hatten das dominanteste Auto überhaupt. Und das haben wir praktisch in ein Monster verwandelt.“