Christian Klien zur Red-Bull-Krise: "Baku ist ein Albtraum"

Der Vorsprung von Red Bull in der WM-Wertung der Formel 1 schmilzt dramatisch. Nur noch acht Punkte liegt das Team in der Konstrukteurswertung vor McLaren. Auch Ferrari ist bereits auf Tuchfühlung. In der Fahrerwertung hat Max Verstappen immerhin noch 62 Punkte Vorsprung auf Lando Norris. Doch auch dieser Polster ist alles andere als komfortabel. Immerhin acht Grands Prix sind heuer noch zu bestreiten. Dazu kommen drei Sprintrennen (in Austin, Sao Paulo und Katar), bei denen es Extrapunkte zu holen gibt.