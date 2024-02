Die Fragezeichen vor dem Start in die neue Saison der Formel 1

27 Stunden hatten die Formel-1-Teams Zeit, in Bahrain ihre neuen Rennwagen für die Saison 2024 einem Härtetest zu unterziehen. In der Wüste von Sakhir steigt am Samstag (2. März) auch der erste von insgesamt 24 Grands Prix. Das sind die Lehren aus den Testläufen:

Wer hat das schnellste Auto gebaut?