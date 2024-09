Poleposition für Lando Norris, schwerer Crash von Carlos Sainz

Lando Norris macht Jagd auf Max Verstappen. Nur noch 59 Punkte liegt der Brite in der WM-Wertung hinter dem dreifachen Weltmeister zurück. Kann der Niederländer seine Führung bis zum WM-Finale in Abu Dhabi am 8. Dezember verteidigen? Oder zieht der McLaren-Pilot im letzten Moment doch noch vorbei?

Derzeit lenkt das Pendel in Richtung Norris aus. Der Brite holte am Samstag die Poleposition für den Grand Prix in Singapur am Sonntag (14.00 MESZ/live ORF1, Sky). Verstappen holte das Optimum aus seinem Red Bull heraus und wurde im Qualifying Zweiter. Dahinter platzierten sich die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell.

Nicht der Tag von Ferrari

Die letzten drei Poles in Singapur hat Ferrari geholt. Im Vorjahr war es etwa Carlos Sainz, der das Rennen danach auch gewonnen hat. Es war der einzige Nicht-Red-Bull-Sieg in der Saison 2023. Doch diesmal lief nichts für die roten Renner. Die schnellste Runde von Charles Leclerc wurde gestrichen. Und der Tag von Carlos Sainz endete in der Leitplanke. Der Spanier verlor die Kontrolle über seinen Ferrari und schlug hart ein - Startplatz 10, sofern das Auto nicht zu stark beschädigt ist. Der 30-Jährige blieb zum Glück unverletzt.