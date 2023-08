Gebrochene Hand: Formel-1-Star Ricciardo fehlt auch in Italien

AlphaTauri-Pilot Daniel Ricciardo wird den Großen Preis von Italien am kommenden Wochenende in Monza verpassen, nachdem der Australier am Sonntag in Spanien an seiner gebrochenen Hand operiert worden war. Das teilte Red-Bull-Teamchef Christian Horner mit. Wie Horner am Rande des Formel-1-Rennens in Zandvoort erklĂ€rte, wurden Ricciardo bei der Operation in Barcelona mehrere Schrauben und eine Platte eingesetzt. "Es ist gut gelaufen, es war erfolgreich", sagte der Brite.