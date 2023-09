Poleposition für Carlos Sainz im Ferrari-Land Italien

Wird Massa noch Weltmeister?

Am Rande des Grand Prix von Italien gab sich Ex-Pilot Felipe Massa kämpferisch: „Ich habe eine Gewissheit: Dieser Titel gehört mir und es ist Ferraris 16. Fahrertitel“, sagte der 42-Jährige in einem RAI-Interview und meinte damit den WM-Titel 2008.15 Jahre nach dem „Crashgate“ von Singapur will der Brasilianer weiterhin mit aller Vehemenz juristisch um Wiedergutmachung für seine WM-Niederlage kämpfen: "Ich verstehe nicht, warum ein Manipulationsfall nicht auf die richtige Art überprüft werden kann, selbst wenn dies ein Jahr, zwei Jahre oder 15 Jahre später geschieht.“