Ferrari in der Formel 1: Eine fast unmögliche Aufgabe

Den sucht man in Maranello seit mehr als einem Jahrzehnt vergeblich. Letzter Fahrerweltmeister im Ferrari war Kimi Räikkönen 2007, der bisher letzte Konstrukteurstitel glückte 2008. „Wie in jedem Rennteam gibt es Höhen und Tiefen. Ich denke, bei Ferrari sind die Hochs sehr hoch und die Tiefs sehr tief“, sagt Teamchef Vasseur. „Meine Aufgabe ist es, die Übertreibungen etwas abzumildern und zu versuchen, in der Herangehensweise etwas unbeirrbarer zu sein.“

Die an den Tag gelegte Nüchternheit und Sachlichkeit des Franzosen sind zwei Eigenschaften, die Ferrari – auch mit den Erzeugnissen – so gar nicht repräsentiert. Die Scuderia, als einziges Team bereits seit dem Weltmeisterschaftsbeginn 1950 in der Königsklasse des Motorsports vertreten, verkörpert emozione e passione.