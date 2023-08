Erste Entscheidung im Transferpoker: Hamilton und Russell bleiben

Ausgerechnet vor dem Grand Prix von Italien in Monza am Sonntag ist ein brisantes Gerücht schon wieder Geschichte. Der siebenfache Weltmeister der Formel 1 Lewis Hamilton wird nicht zu Ferrari wechseln. Wie sein Mercedes-Rennstall am Donnerstag um 14 Uhr in einer Aussendung bekanntgab, wurden die Verträge von Hamilton und George Russell bis Ende 2025 verlängert.