Formel 1: Max Verstappen knackt den Jackpot in Las Vegas

Sie alle waren hellwach, als das Rennen um 22 Uhr Ortszeit auf dem Stadtkurs gestartet wurde. Und sie sahen zu später Stunde einen unterhaltsamen Grand Prix. Mit einem sehr harten Manöver ging Max Verstappen in der ersten Kurve an Poleposition-Mann Charles Leclerc vorbei. Zu hart, für die Regelhüter, der Weltmeister bekam dafür eine 5-Sekunden-Strafe verpasst.

In der dritten Runde leuchtete die Mega-Rundhalle "The Sphere" erstmals in Gelb - das Safety Car musste raus, nachdem offenbar ein Teil am McLaren von Lando Norris gebrochen war - für den Briten endete das Rennen in den Barrieren. Danach wurde er für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Verstappen schaffte es diesmal nicht, vorne davon zu fahren. Nach seinem ersten Boxenstopp fiel er bis auf Rang neun zurück. Beim Kampf um jede Position kam es zur Berührung mit dem Mercedes von George Russell. Teile beider Autos lagen auf dem Asphalt - zum zweiten Mal kam das Safety Car auf die Strecke.